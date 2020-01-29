Що ти таке? У мережі показали УАЗ "Буханка" на стероїдах

В Інтернеті з'явилися фотографії незвичайної уазівської "Буханки". Машина примітна тим, що приблизно у 1,5 рази більша від оригінального фургона!

Велетенських розмірів машину можна назвати не інакше, як "Буханка" на стероїдах. На тлі звичайного УАЗ-2206 (який стоїть поруч) вона дійсно виглядає "ненормально".

"Буханка" на стероїдах carakoom.com

Як пишуть ЗМІ, роздута "Буханка" належить начальнику однієї з російських виправних трудових колоній. Про машину відомо лише, що вона на 40 см ширша і на 100 мм довша за оригінал, а замість штатної трансмісії встановлена коробка передач від Mitsubishi Pajero. Також на фото можна помітити, що у неї три двірника (замість двох), позашляхові колеса та масивні бампера.

"Буханка" на стероїдах carakoom.com

Втім, деякі користувачі мережі сумніваються, що "Буханка" на стероїдах взагалі існує. Не виключено, що вона є "продуктом фотошопа". Хоча в цілому автомобіль виглядає реалістично, до того ж, знятий він з двох ракурсів. Тому, швидше за все, цей УАЗ все ж існує.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, раніше УАЗ опублікував ексклюзивні фото модернізованого варіанту "Буханки", який був підготовлений українськими фахівцями. Автомобіль в значній мірі відрізнявся від класичного фургона.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!