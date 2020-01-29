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29 січня • оновлено в 09:49
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Що ти таке? У мережі показали УАЗ "Буханка" на стероїдах

2.9т
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В Інтернеті з'явилися фотографії незвичайної уазівської "Буханки". Машина примітна тим, що приблизно у 1,5 рази більша від оригінального фургона!

Велетенських розмірів машину можна назвати не інакше, як "Буханка" на стероїдах. На тлі звичайного УАЗ-2206 (який стоїть поруч) вона дійсно виглядає "ненормально".

"Буханка" на стероїдах

"Буханка" на стероїдах

carakoom.com

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Як пишуть ЗМІ, роздута "Буханка" належить начальнику однієї з російських виправних трудових колоній. Про машину відомо лише, що вона на 40 см ширша і на 100 мм довша за оригінал, а замість штатної трансмісії встановлена коробка передач від Mitsubishi Pajero. Також на фото можна помітити, що у неї три двірника (замість двох), позашляхові колеса та масивні бампера.

"Буханка" на стероїдах

"Буханка" на стероїдах

carakoom.com

Втім, деякі користувачі мережі сумніваються, що "Буханка" на стероїдах взагалі існує. Не виключено, що вона є "продуктом фотошопа". Хоча в цілому автомобіль виглядає реалістично, до того ж, знятий він з двох ракурсів. Тому, швидше за все, цей УАЗ все ж існує.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, раніше УАЗ опублікував ексклюзивні фото модернізованого варіанту "Буханки", який був підготовлений українськими фахівцями. Автомобіль в значній мірі відрізнявся від класичного фургона.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
УАЗ фотографии прикол курйоз
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