Що швидше на бездоріжжі: Renault Duster проти Suzuki Jimny

Журналісти передачі TopGear провели позашляхову гонку двох бюджетних SUV – Dacia Duster і Suzuki Jimny. Обидва автомобіль дуже популярні і славляться хорошими характеристиками, але який з них виявиться швидшим на офф-роуді?

Перед машинами стояло досить складне завдання: проїхати по маршруту, який був сповнений крутих схилів, бруду, води, нерівностей, різких поворотів і інших перешкод. І якщо дорожній просвіт у обох вндорожніков був однаковим (21 см), то в іншому (двигун, габарити, колісна база, звіси і т.д.) вони сильно відрізнялися.

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Підсумок змагання – "японець" показав себе краще за "румуна" з французькими коренями. Suzuki Jimny проїхав маршрут за 2 хвилини і 50,86 секунди, тоді як Dacia Duster – за 3 хвилини 16,22 секунди. Таким чином, останній відстав на 26 секунд.

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Renault Duster проти Suzuki Jimny. Скріншот відео

Як саме проходив заїзд, можна побачити в цьому ролику:

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