Що швидше на бездоріжжі: Renault Duster проти Suzuki Jimny
Журналісти передачі TopGear провели позашляхову гонку двох бюджетних SUV – Dacia Duster і Suzuki Jimny. Обидва автомобіль дуже популярні і славляться хорошими характеристиками, але який з них виявиться швидшим на офф-роуді?
Перед машинами стояло досить складне завдання: проїхати по маршруту, який був сповнений крутих схилів, бруду, води, нерівностей, різких поворотів і інших перешкод. І якщо дорожній просвіт у обох вндорожніков був однаковим (21 см), то в іншому (двигун, габарити, колісна база, звіси і т.д.) вони сильно відрізнялися.
Підсумок змагання – "японець" показав себе краще за "румуна" з французькими коренями. Suzuki Jimny проїхав маршрут за 2 хвилини і 50,86 секунди, тоді як Dacia Duster – за 3 хвилини 16,22 секунди. Таким чином, останній відстав на 26 секунд.
Як саме проходив заїзд, можна побачити в цьому ролику:
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