Що робити, якщо ваше авто евакуювали?502 Читати матеріал російською
Поки патрульна поліція готується до відеофіксації порушень на дорогах, інспекція по парковці вже 4-й місяць поспіль проводить рейди по зачистці міста від кинутих на узбіччі автомобілів. Евакуатори щодня вивозять на штрафмайданчики до півсотні машин.
Як розповідав OBOZREVATEL, в Україні спростили процедуру оформлення "персональних" реєстраційних номерів для авто.
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