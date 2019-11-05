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5 листопада • оновлено в 19:12
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Що робити, якщо ваше авто евакуювали?

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Поки патрульна поліція готується до відеофіксації порушень на дорогах, інспекція по парковці вже 4-й місяць поспіль проводить рейди по зачистці міста від кинутих на узбіччі автомобілів. Евакуатори щодня вивозять на штрафмайданчики до півсотні машин.

Як розповідав OBOZREVATEL, в Україні спростили процедуру оформлення "персональних" реєстраційних номерів для авто.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Україна
Теги
авто новини евакуація
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