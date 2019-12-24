Що робити власникам авто на єврономерах після 1 січня 2020 року

Вже 1 січня 2020 року завершується час відтермінування покарання для власників нерозмитнених авто. Це означає, що після нового року кожен з них ризикує бути оштрафованим на 170 000 грн.

Однак в організації Авто Євро Сила вирішили вжити деякі заходи, щоб не допустити масових штрафів. На своїй сторінці у Фейсбуці активісти опублікували відео, в якому розповіли, який необхідно мати пакет документів, щоб не отримати штраф при перетині кордону або ж на внутрішніх пунктах митниці. Що стосується поліції, її боятися не варто – у МВС немає доступу до митних баз, тому за використання нерозмитненого авто "копи" штрафувати не можуть.

Авто на єврономерах - що робити після 1 січня 2020 року bigkiev.com.ua

Рекомендації Авто Євро Сили являють собою "рятувальний жилет". Суть його полягає в тому, що митникам потрібно надати пакет документів, який свідчить про те, що власник авто на єврономерах підготував машину до розмитнення і тепер він чекає на закон про доступне розмитнення, який активісти вимагають від влади ось уже кілька місяців.

Список цих документів виглядає так:

договір купівлі-продажу;

документ, що підтверджує зняття з обліку автомобіля;

сертифікат відповідності;

договір з брокером.

У Авто Євро Силі запевняють якщо ці документи пред'явити на митниці, то справа про адміністративне правопорушення не буде порушена щонайменше доти, доки не з'явиться закон про доступне розмитнення. Однак потрібно розуміти, що така процедура не передбачена жодним державним законом або актом, хоча не виключено, що вона вже узгоджена з владою.

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