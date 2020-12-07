Що люблять українці: рейтинг автомобільних бестселерів року

В Асоціації Укравтопром визначили, яким новим автомобілям віддавали свої переваги українці у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба організації. За одинадцять місяців нинішнього року жителі нашої країни придбали та поставили на облік 75,6 тисячі нових легкових машин. Це приблизно на 5% менше, ніж роком раніше.

Першу трійку рейтингу посідають кросовери, а найпопулярнішим за підсумками 11 місяців року став Toyota RAV4, який придбали майже 5 тисяч жителів України.

Toyota RAV4 за підсумками 11 місяців посідає верхній рядок рейтингу продажів нових авто в Україні toyota.com

Зовсім трохи поступився ще один бестселер – французький Renault Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 4,9 тисячі українців.

Renault Duster – один з найбільш затребуваних автомобілів в Україні renault.com

Почесне третє місце рейтингу посів корейський Kia Sportage з результатом 4,5 тисячі.

Kia Sportage зовсім небагато поступилися лідерам і посів третю сходинку рейтингу бестселерів kia.com

Завдяки привабливим ціновим пропозиціям та вигідним програмам кредитування у п'ятірці найбільш затребуваних нових автомобілів в Україні ще дві моделі компанії Renault – седан Logan з результатом 3,5 тисячі та гетчбек Sandero, який вибрали 2,9 тисячі автолюбителів.

Renault Logan посів четвертий рядок рейтингу найбільш продаваних авто завдяки привабливій ціні renault.com

Renault Sandero замикає ТОП5 бестселерів 2020 року в Україні renault.com

У ТОП-10 бестселерів року увійшли чотири представники категорії SUV і один із найулюбленіших автомобілів українців за останні 20 років: Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, Ford Kuga і Mazda CX5.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в листопаді в Україні спостерігався спад купівельної активності на ринку нових авто, та й у наших західних сусідів дедалі більше людей вважають за краще купувати старі машини.