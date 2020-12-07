Що люблять українці: рейтинг автомобільних бестселерів року

В Асоціації Укравтопром визначили, яким новим автомобілям віддавали свої переваги українці у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба організації. За одинадцять місяців нинішнього року жителі нашої країни придбали та поставили на облік 75,6 тисячі нових легкових машин. Це приблизно на 5% менше, ніж роком раніше.

Першу трійку рейтингу посідають кросовери, а найпопулярнішим за підсумками 11 місяців року став Toyota RAV4, який придбали майже 5 тисяч жителів України.

Зовсім трохи поступився ще один бестселер – французький Renault Duster, за який своїми заощадженнями проголосували 4,9 тисячі українців.

Почесне третє місце рейтингу посів корейський Kia Sportage з результатом 4,5 тисячі.

Завдяки привабливим ціновим пропозиціям та вигідним програмам кредитування у п'ятірці найбільш затребуваних нових автомобілів в Україні ще дві моделі компанії Renault – седан Logan з результатом 3,5 тисячі та гетчбек Sandero, який вибрали 2,9 тисячі автолюбителів.

У ТОП-10 бестселерів року увійшли чотири представники категорії SUV і один із найулюбленіших автомобілів українців за останні 20 років: Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, Ford Kuga і Mazda CX5.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в листопаді в Україні спостерігався спад купівельної активності на ринку нових авто, та й у наших західних сусідів дедалі більше людей вважають за краще купувати старі машини.