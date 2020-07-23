Що китайці вкрали у світових автомобілів. Фото

Китайський автопром знайшов популярність в епоху копіювання західних автомобілів. Сьогодні так майже ніхто не робить, але ми згадаємо найбільш яскраві приклади наслідування.

Навіть дивно, що китайські автовиробники дозволяли собі настільки точне копіювання. Але все пояснювалося тим, що ці моделі продавалися виключно на місцевому ринку, а китайське правосуддя захищало представників автопрому від судових позовів із боку світових компаній.

Чим же пояснюється такий підхід? Насамперед китайські покупці дуже люблять відомі бренди і впізнаваний дизайн. Але в КНР закордонні авто дуже дорогі. Місцеві "аналоги" пропонувалися за набагато вигіднішими цінами. Відповідно, якість теж була нижчою.

Найбільш скандальний приклад – Landwind X7, який практично зі 100-відсотковою точністю повторював Range Rover Evoque.

Landwind X7. Фото: wroom.ru

Range Rover Evoque. Фото: Land Rover

Дизайн кросовера Zotye SR9 натхненний дорогим Porsche Macan.

Zotye SR9. Фото: autoreview.ru

Porsche Macan. Фото: Porsche

Ще один Zotye – цього разу T600 – нагадує кросовер VW Touareg.

Zotye T600. Фото: img-c.drive.ru

VW Touareg. Фото: VW

Одна з найбільш свіжих "розробок" – Hengtian L4600, який дуже схожий на Toyota Land Cruiser 200.

Hengtian L4600. Фото: infocar.ua

Toyota Land Cruiser 200. Фото: Toyota

Були в Китаї і більш сміливі експерименти. Дизайнери вирішили зайти зовсім з іншого боку і згадати європейський автопром 50-х років минулого століття. Так з'явився Suzhou Eagle EG6330K, який дуже схожий на BMW Isetta.

Suzhou Eagle EG6330K. Фото: blogspot.com

BMW Isetta. Фото: BMW

Lifan 320 – стильний міський хетчбек, який дуже хотів бути схожим на Mini Cooper. Майже вийшло.

Lifan 320. Фото: ad-cd.net

Mini Cooper. Фото: Mini

Компактний Weikerui V7 – "піратська копія" Volkswagen Up!

Weikerui V7. Фото: carsguru.net

Volkswagen Up! Фото: Volkswagen

Ікона стилю – Mercedes G-class – теж свого часу опинився в полі зору китайських дизайнерів. Так з'явився Beijing BJ80.

Beijing BJ80. Фото: wroom.ru

Mercedes G-class. Фото: Mercedes

Yogomo 330 – дуже точна копія Kia Picanto. Навіть занадто.

Електромобіль Yogomo 330. Фото: avto.ruspodgotovka.ru

Kia Picanto. Фото: Kia

BYD S6 схожий на кросовер Lexus RX. Якщо вам скажуть, що це випадковість – не вірте.

BYD S6. Фото: drivenn.ru

Lexus RX. Фото: Lexus

OBOZREVATEL раніше розповідав про копію раритетного Mercedes за $10 000 000, яку продають в Україні.