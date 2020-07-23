Що китайці вкрали у світових автомобілів. Фото
Китайський автопром знайшов популярність в епоху копіювання західних автомобілів. Сьогодні так майже ніхто не робить, але ми згадаємо найбільш яскраві приклади наслідування.
Навіть дивно, що китайські автовиробники дозволяли собі настільки точне копіювання. Але все пояснювалося тим, що ці моделі продавалися виключно на місцевому ринку, а китайське правосуддя захищало представників автопрому від судових позовів із боку світових компаній.
Чим же пояснюється такий підхід? Насамперед китайські покупці дуже люблять відомі бренди і впізнаваний дизайн. Але в КНР закордонні авто дуже дорогі. Місцеві "аналоги" пропонувалися за набагато вигіднішими цінами. Відповідно, якість теж була нижчою.
Найбільш скандальний приклад – Landwind X7, який практично зі 100-відсотковою точністю повторював Range Rover Evoque.
Дизайн кросовера Zotye SR9 натхненний дорогим Porsche Macan.
Ще один Zotye – цього разу T600 – нагадує кросовер VW Touareg.
Одна з найбільш свіжих "розробок" – Hengtian L4600, який дуже схожий на Toyota Land Cruiser 200.
Були в Китаї і більш сміливі експерименти. Дизайнери вирішили зайти зовсім з іншого боку і згадати європейський автопром 50-х років минулого століття. Так з'явився Suzhou Eagle EG6330K, який дуже схожий на BMW Isetta.
Lifan 320 – стильний міський хетчбек, який дуже хотів бути схожим на Mini Cooper. Майже вийшло.
Компактний Weikerui V7 – "піратська копія" Volkswagen Up!
Ікона стилю – Mercedes G-class – теж свого часу опинився в полі зору китайських дизайнерів. Так з'явився Beijing BJ80.
Yogomo 330 – дуже точна копія Kia Picanto. Навіть занадто.
BYD S6 схожий на кросовер Lexus RX. Якщо вам скажуть, що це випадковість – не вірте.
OBOZREVATEL раніше розповідав про копію раритетного Mercedes за $10 000 000, яку продають в Україні.