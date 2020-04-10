Ще один: новий Dodge відправили в утиль слідом за BMW M5 2020
Квітень 2020 видався для власників нових спорткарів в США якимось місяцем нещастя. Всього за пару тижнів відразу після покупки там розбили три екзотичні автомобілі!
Так, минулого тижня у ДТП потрапив Chevrlet Corvette С8 з пробігом 46 км, трохи пізніше "затоталілі" BMW M5 2020, на одометрі якої було зовсім 11 км, а тепер на купу металу перетворили новенький Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition за 78,8 тисяч доларів.
Щоправда, цей Додж встиг проїхати більше, ніж Шеві та БМВ – його життя перервалося на 296 милях (474 км). Однак на відміну від Корвета та "емки", він є рідкісною машиною: всього концерн FIAT-Chrysler має намір випустити 501 екземпляр лімітованого Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition.
Зараз ексклюзивний седан Charger Daytona привезли на аукціон списаних авто Copart, однак якщо його й куплять, то тільки на запчастини, оскільки передні лонжерони не підлягає ремонту, (отже, у машини "порушена безпека"). Швидше за все, серед власників СТО та тюнінг-майстерень будуть запеклі торги: багато хто з них напевно захоче отримати мотор автомобіля – 6,2-літровий V8, форсований до вражаючих 717 к.с.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на продаж виставили рідкісний Mercedes W124, доопрацьований Porsche.