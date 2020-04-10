Ще один: новий Dodge відправили в утиль слідом за BMW M5 2020

Квітень 2020 видався для власників нових спорткарів в США якимось місяцем нещастя. Всього за пару тижнів відразу після покупки там розбили три екзотичні автомобілі!

Так, минулого тижня у ДТП потрапив Chevrlet Corvette С8 з пробігом 46 км, трохи пізніше "затоталілі" BMW M5 2020, на одометрі якої було зовсім 11 км, а тепер на купу металу перетворили новенький Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition за 78,8 тисяч доларів.

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Щоправда, цей Додж встиг проїхати більше, ніж Шеві та БМВ – його життя перервалося на 296 милях (474 км). Однак на відміну від Корвета та "емки", він є рідкісною машиною: всього концерн FIAT-Chrysler має намір випустити 501 екземпляр лімітованого Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition.

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Dodge Charger Daytona, який розбили на 470 км пробігу copart.com

Зараз ексклюзивний седан Charger Daytona привезли на аукціон списаних авто Copart, однак якщо його й куплять, то тільки на запчастини, оскільки передні лонжерони не підлягає ремонту, (отже, у машини "порушена безпека"). Швидше за все, серед власників СТО та тюнінг-майстерень будуть запеклі торги: багато хто з них напевно захоче отримати мотор автомобіля – 6,2-літровий V8, форсований до вражаючих 717 к.с.

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition cars.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на продаж виставили рідкісний Mercedes W124, доопрацьований Porsche.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся