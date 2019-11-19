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19 листопада • оновлено в 16:02
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Ще один кросовер Mitsubishi: з'явилися фото новинки

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Кросовер Mitsubishi ASX оновився для 2020 модельного року і вже надійшов у продаж у багатьох країнах (зокрема й в Україні). Тепер з'явилися зображення іншої версії новинки.

Фото опублікував ресурс Autohome. Шпигуни підловили новий Mitsubishi ASX 2020 для китайського ринку до його прем'єри, запланованої на 22 листопада під час автосалону в Гуанчжоу.

Кросовер Mitsubishi ASX для Китаю загалом повторює зовнішність глобальної версії

Кросовер Mitsubishi ASX для Китаю загалом повторює зовнішність глобальної версії

autohome.com.cn

Mitsubishi ASX 2020 для китайського ринку

Mitsubishi ASX 2020 для китайського ринку

autohome.com.cn

Ззовні модель для Піднебесної майже повністю відповідає глобальній версії. Очевидною відмінністю можна хіба що назвати повторювачі поворотів на передніх крилах – у європейській модифікації вони вбудовані в корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду.

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Все найцікавіше ховається всередині. Якщо глобальний кросовер отримав оновлену передню панель в салоні, то китайські автомобілісти зможуть купити Mitsubishi ASX 2020 з цілковито іншим інтер'єром.

Для Піднебесної Mitsubishi ASX отримав нову передню панель

Для Піднебесної Mitsubishi ASX отримав нову передню панель

autohome.com.cn

Усередині Mitsubishi ASX 2020 привертає увагу контрастним оздобленням

Усередині Mitsubishi ASX 2020 привертає увагу контрастним оздобленням

autohome.com.cn

Передня панель отримала нові дефлектори кліматичної системи, великий екран мультимедіа й оновлений щиток приладів. Крім того, змінився дизайн дверних карт і оздоблення крісел.

Інтер'єр європейського Mitsubishi ASX виглядає звичніше

Інтер'єр європейського Mitsubishi ASX виглядає звичніше

mitsubishi-motors.com

Варто також звернути увагу на комбіноване чорно-коричневе оформлення інтер'єру – вигляд маає преміальний. Кросовер "Міцубісі" ASX 2020 в Китаї буде доступний з дволітровим атмосферним бензиновим двигуном на 167 к.с. і 197 Нм крутного моменту.

Глобальна версія Mitsubishi ASX 2020

Глобальна версія Mitsubishi ASX 2020

mitsubishi-motors.com

Глобальна версія Mitsubishi ASX 2020

Глобальна версія Mitsubishi ASX 2020

mitsubishi-motors.com

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mitsubishi-motors.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi представила новий компактний кросовер із практичним містким салоном.

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер Mitsubishi новини
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