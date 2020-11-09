Samsung представила новий кросовер із заводським ГБО

Компанія Samsung Motors, що входить в альянс Renault-Nissan, випустила оновлену версію кросовера Samsung QM6, який, до слова, представлений у версії із заводським ГБО. В Європі цей автомобіль відомий як Renault Koleos, і після чотирьох років присутності на ринку йому підретушували зовнішність, забезпечили новим обладнанням і в цілому зробили більш досконалим.

Як повідомляє прес-служба Renault Group, Samsung QM6 2021 отримав змінену передню частину з характерними гратами у вигляді сот, світлодіодні ліхтарі і новий бампер, а також допрацьовані задні світлодіодні ліхтарі. Крім того, з'явилися кілька нових кольорів забарвлення кузова, нові 19-дюймові легкосплавні диски, поліпшена звукоізоляція і багатше обладнання.

Samsung QM6 2021 Renault Group

У салоні нового кросовера Samsung встановлена ​​мультимедійна система з сенсорним екраном, кермо з підігрівом і опціональні шкіряні сидіння. Матеріали оздоблення при цьому стали більш якісні.

Samsung QM6 2021 Renault Group

Samsung QM6 2021 Renault Group

Також оснащення входить адаптивний круїз-контроль, панорамний дах, система автоматичного гальмування, моніторинг сліпих зон.

Samsung QM6 2021 Renault Group

QM6 2021 досягає 4672 мм в довжину, 1843 мм в ширину, 1678 мм у висоту; розмір колісної бази дорівнює 2705 мм.

Samsung QM6 2021 Renault Group

У лінійці двигунів тепер є тільки один мотор: 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 144 к.с. (а також його версія на газі потужністю 140 к.с.). Агрегат працює в поєднанні з трансмісією CVT та переднім приводом.

Samsung QM6 2021 Renault Group

Ціни на QM6 в Південній Кореї варіюються від 24 740 000 до 33 240 000 вон (від 18 625 до 25 025 євро).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобілі Renault залишаться без дизелів. Французька компанія вирішила від них відмовитися.