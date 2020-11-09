Samsung представила новий кросовер із заводським ГБО

Компанія Samsung Motors, що входить в альянс Renault-Nissan, представила оновлену версію кросовера Samsung QM6, який, до слова, представлений у версії із заводським ГБО. В Європі цей автомобіль відомий як Renault Koleos, і після чотирьох років присутності на ринку йому підретушували зовнішність, забезпечили новим обладнанням і в цілому зробили більш досконалим.

Як повідомляє прес-служба Renault Group, Samsung QM6 2021 отримав змінену передню частину з характерними гратами у вигляді сот, світлодіодні ліхтарі і новий бампер, а також допрацьовані задні світлодіодні ліхтарі. Крім того, з'явилися кілька нових кольорів забарвлення кузова, нові 19-дюймові легкосплавні диски, поліпшена звукоізоляція і багатше обладнання.

У салоні нового кросовера Samsung встановлена ​​мультимедійна система з сенсорним екраном, кермо з підігрівом і опціональні шкіряні сидіння. Матеріали оздоблення при цьому стали більш якісні.

Також оснащення входить адаптивний круїз-контроль, панорамний дах, система автоматичного гальмування, моніторинг сліпих зон.

QM6 2021 досягає 4672 мм в довжину, 1843 мм в ширину, 1678 мм у висоту; розмір колісної бази дорівнює 2705 мм.

У лінійці двигунів тепер є тільки один мотор: 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 144 к.с. (а також його версія на газі потужністю 140 к.с.). Агрегат працює в поєднанні з трансмісією CVT та переднім приводом.

Ціни на QM6 в Південній Кореї варіюються від 24 740 000 до 33 240 000 вон (від 18 625 до 25 025 євро).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобілі Renault залишаться без дизелів. Французька компанія вирішила від них відмовитися.