"Самознищення" електромобіля Tesla потрапило на відео

Автомобіль Tesla Model 3 з включеним автопілотом не помітив вантажівку на дорозі, що перекинулася, і пішов на неї тараном. Результатом цього стало ще одне ДТП.

Даний інцидент стався вранці 1 червня 2020 року на одному з шосе у Тайвані. Вантажний автомобіль перекинувся на бік і перегородив дві смуги руху. Після аварії водій покинув машину і став від неї у декількох метрах, щоб попереджати інших автомобілістів про ДТП (щоб вони встигли знизити швидкість і змінити рядність). Абсолютно всі водії відреагували на попередження, однак власнику Тесла не пощастило – його машина їхала на функції автономного керування і "прямою наводкою" в'їхала у вантажівку, відкинувши її на пару метрів. Все це дійство було зафіксовано дорожньої камерою.

Як пишуть Liberty Time Net і ETtoday, 53-річний водій Тесла визнав, що у машини був ввімкнений автопілот. Однак роботу системи він не контролював (що є грубим порушенням), а коли зрозумів, що ось-ось станеться ДТП, натиснув на гальма, але було вже пізно.

На щастя, ніхто не постраждав в цьому інциденті. При цьому сама Тесла отримала не такі серйозні пошкодження, які можна було б очікувати – у неї навіть не спрацювали подушки безпеки. Хоча по кузову шкоду було завдано значну.

До речі, автопілот Тесла входить до стандартної комплектації всіх електрокарів марки, він здатний автоматично розганяти автомобіль, гальмувати, змінювати рядністі руху та ін. Однак це не безпілотна технологія керування, а лише просунутий помічник водія, тому останній завжди повинен контролювати машину.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що недавно електромобілі Tesla відчутно подешевшали.