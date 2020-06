"Самознищення" електромобіля Tesla потрапило на відео

Автомобіль Tesla Model 3 з включеним автопілотом не помітив вантажівку на дорозі, що перекинулася, і пішов на неї тараном. Результатом цього стало ще одне ДТП.

Даний інцидент стався вранці 1 червня 2020 року на одному з шосе у Тайвані. Вантажний автомобіль перекинувся на бік і перегородив дві смуги руху. Після аварії водій покинув машину і став від неї у декількох метрах, щоб попереджати інших автомобілістів про ДТП (щоб вони встигли знизити швидкість і змінити рядність). Абсолютно всі водії відреагували на попередження, однак власнику Тесла не пощастило – його машина їхала на функції автономного керування і "прямою наводкою" в'їхала у вантажівку, відкинувши її на пару метрів. Все це дійство було зафіксовано дорожньої камерою.

Як пишуть Liberty Time Net і ETtoday, 53-річний водій Тесла визнав, що у машини був ввімкнений автопілот. Однак роботу системи він не контролював (що є грубим порушенням), а коли зрозумів, що ось-ось станеться ДТП, натиснув на гальма, але було вже пізно.

На щастя, ніхто не постраждав в цьому інциденті. При цьому сама Тесла отримала не такі серйозні пошкодження, які можна було б очікувати – у неї навіть не спрацювали подушки безпеки. Хоча по кузову шкоду було завдано значну.

