Салон нових Renault Logan і Sandero 2021 розсекретили завчасно

У мережі опублікували нові зображення майбутніх Renault/Dacia Logan і Sandero 2021. Минулого тижня був розсекречений зовнішній вигляд новинок, тепер же з'явилися фото автомобілів зсередини.

Знімки нових Logan і Sandero 2021 опублікували на форумі Cochespias.net.

Салон нових Logan і Sandero 2021. Фото: cochespias.net.

Судячи з фото, інтер'єр двох бюджетних моделей "Рено" буде виконаний в стилістиці кросовера Duster другого покоління. З'явиться нове чотириспицеве кермо, інша приборка (два великих циферблата, між якими розташується дисплей бортового комп'ютера), а також окремо виведений тачскрін системи мультимедіа (на 7 дйюмів). Крім того, замість традиційного "ручника" машини обладнають електронним стоянковим гальмом, а місце, що звільнилося між сидіннями, "пустять" під підстаканники.

Салон нових Logan і Sandero 2021. Фото: cochespias.net.

Нарешті, автомобілі отримають змінені дверні карти, інший дизайн повітропроводів і поліпшені матеріали обробки.

Так виглядатимуть нові Logan і Sandero 2021 зовні. Фото: Renault Group

Так виглядатимуть нові Logan і Sandero 2021 зовні. Фото: Renault Group

Так виглядатимуть нові Logan і Sandero 2021 зовні. Фото: Renault Group

Нагадаємо, що Renault/Dacia Logan і Sandero нового покоління дебютують 29 вересня. Машини побудовані на більш сучасній архітекрутрі CMF-B, яку використовує, серед іншого, хетч Renault Clio. Очікується, що автомобілі отримають 1,0-літровий бензиновий мотор потужністю 65 і 100 к.с., а також 1,5-літровий дизель на (85 і 115 к.с.). Можлива поява турбированного бензинового 1.3 для більш дорогих версій.

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