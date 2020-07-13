Розумні рішення: компанія Skoda отримала 94 патенти

Компанія Skoda, яка в цьому році відзначає своє 125-річчя, відзначилася черговим рекордом – вона отримала 94 патенти на винаходи – більше, ніж будь-яка інша компанія в Чеській республіці.

За підсумками діяльності своїх підрозділів, що відповідають за НДДКР, за минулий рік компанія отримала близько сотні патентів на винаходи, що вдвічі перевищує показники 2017 року. Після Чеського технічного університету в Празі, компанія Skoda займає друге місце в країні за кількістю інноваційних розробок і перше серед промислових компаній.

Skoda отримала 94 патенти на винаходи. фото: skoda-storyboard.com

У списку інновацій – унікальний самокат Skoda Scooter, який легко складається і розкладається за лічені секунди, а в похідному стані здатний вміститися в нішу для "запаски". Розміри самоката – 490/420/110 мм, а вага – 4,8 кг. Придбати новинку можна в онлайн-магазині Skoda за 2968 чеських крон (3206 грн.).

Skoda Scooter легко ховається в ніші для "запаски". фото: skoda-storyboard.com

Ще одна корисний винахід – замки ременів безпеки з підсвічуванням. Дивно, що ніхто раніше не додумався до такої простої "фішки", що дозволяє легко знайти фіксатори в темряві.

Тепер фіксатори ременів безпеки буде легко знайти в темряві. фото: skoda-storyboard.com

У списку Simply Clever для перевезення багажу у компанії Skoda є чимало аксесуарів, наприклад, двосторонній килимок з водовідштовхувальним прогумованим покриттям з одного боку і ворсом – з іншого. Тепер в подібних килимках буде використовуватися особлива тканина з порожніми волокнами, які добре чистяться, та й бруд на них практично непомітний.

Крім того, компанія показала новий фіксатор для багажу. Завдяки особливій конструкції, його можна згинати, а "липучки" дозволяють надійно фіксувати предмети різної форми.

Гнучкий фіксатор дозволить легко закріпити в багажнику вантаж будь-якої форми. фото: skoda-storyboard.com

Крім цього, компанія Skoda отримала патенти в області технології виробництва. Один з них описує систему з 4 камер, за допомогою якої деталі кузова максимально точно вирівнюються перед зварюванням. Використовувана система розрахунків дозволяє оптимально розташувати кузов і скорегувати траєкторії зварювальних роботів. Це дозволяє скоротити час монтажу деталей, що зварюються і загальний час зварювання.

Система з 4 камер дозволить скоротити час на монтаж і зварювання. фото: skoda-storyboard.com

Варто також відзначити, що компанія постійно впроваджує свої розумні ідеї в життя в нових моделях, а також пропонує широку палітру аксесуарів і додаткового устаткування Simply Clever.

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