'Розумна' Toyota Corolla врятувала життя людям у жахливій ДТП

Нещодавно в околицях Праги трапилася драматична аварія. Toyota Corolla нового покоління опинилася розчавленою між двома вантажівками, проте водій і пасажир легковика у дивовижний спосіб вижили.

Після того як Corolla буквально перетворилася на "коржик", у водія й пасажира практично не було шансів врятуватися. Однак все склалося зовсім інакше – свою роль відіграла нова автоматизована система екстреного виклику eCall, яка інтегрована в усі нові автомобілі Toyota.

Наслідки ДТП. Фото: autosalon.tv

Коли трапилася ДТП, система автоматично повідомила про це в рятувальні служби, надіславши їм дані щодо геолокації автомобіля. І вже за деякий час на місці аварії були медики й рятувальники, які розрізали кузов машини й витягли з неї потерпілих. Як повідомляє autosalon.tv, на все знадобилося 40 хвилин.

Наслідки ДТП. Фото: autosalon.tv

Наслідки ДТП. Фото: autosalon.tv

Після цього пасажира доставили в лікарню на гелікоптері, а водія "Королли" відвіз до госпіталю автомобіль швидкої допомоги.

Наслідки ДТП. Фото: autosalon.tv

За попередньою інформацією, водій Toyota не винен у ДТП. Його машина стояла в колоні під час удару – ззаду в "Короллу" врізалася вантажівка, що "припечатала" її до іншої фури. Водій вантажівки звинувачується в грубому порушенні ПДР, що спричинило аварію із завданням серйозних тілесних ушкоджень.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota представила новий маленький кросовер під назвою Corolla Cross.