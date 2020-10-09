Розроблено систему, яка може завдати серйозного удару по перекупниках авто

Ізраїльська компанія UVeye, яка спеціалізується на IT-технологіях в оборонній сфері, випустила діагностичну систему, яка вміє виявляти несправності й дефекти в автомобілі – навіть найдрібніші, невидимі оку проблеми. Тож теоретично вона може зробити процес купівлі вживаного авто більш простим і безпечним, а перекупникам машин, які часто вдаються до різних махінацій, стане складніше продавати "мотлох" під виглядом "живого" авто.

Як повідомляє Automotiveit, розробка називається Automatic Vehicle Inspection (UVIS), що в перекладі з англійської – автоматична перевірка (інспекція) транспортного засобу. По суті, система являє собою повноцінний рентген дефектів автомобіля. Вона може виявити будь-які дефекти кузова й технічні несправності – наприклад, іржу на ранніх стадіях і підтікання в двигуні. Ба більше, їй підвладно з'ясувати, чи був автомобіль у ДТП та які елементи заново фарбувалися.

Спочатку розробка UVeye повністю сканує автомобіль, а потім видає щодо нього детальний звіт. У своїй роботі система спирається на штучний інтелект.

"Сканером" UVeye вже зацікавилися багато автовиробників. Вони мають намір зробити UVIS частиною виробничого процесу. Отже, ізраїльське ноу-хау буде корисним не тільки в роботі з уживаними, але й новими авто.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні анонсували повернення обов'язкового техогляду.