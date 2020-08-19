Розрізану навпіл Lada Niva показали в русі

Група ентузіастів з Санкт-Петербурга, Росія, втілила в реальність дуже незвичайний тюнінг-проект. А саме, вони побудували найнижчу Ладу Ниву в світі.

Візуально мало кому віриться, що цей автомобіль здатний взагалі їхати. Однак автори каналу на Youtube "808" з'ясували, що машина дійсно здатна пересуватися, незважаючи на те, що у неї практично відсутній дорожній просвіт.

Найнижча Лада Нива в світі. Скриншот відео

За основу тюнери взяли стару Ниву і кардинально "перекроїли" її. У "Лади" відрізали всю нижню частину на рівні краю головної оптики та решітки радіатора, а щоб конструкція не зламалася, довелося підсилити кузов. Від "Жигулів" на Ниву встановили і міст і підрамник – завдяки цьому вдалося уникнути розширення осей коліс, що негативно позначилося б на зовнішньому вигляді машини. Колеса і двигун позашляховика "визирають" з-під кришки капота. Проблему подолання виступів, зокрема, таких, як лежачі поліцейські, вирішили за допомогою пневматичної підвіски.

Найнижча Лада Нива в світі. Скриншот відео

Найнижча Лада Нива в світі. Скриншот відео

Серед інших "фішок" автомобіля – зсувний дах, виведений на праве передне крило вихлоп, салон в гоночному стилі, оригінальна оптика, скромний на 5 л паливний бак, а також забарвлення кузова червоно-чорною емаллю.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що виробництво Лади Ниви збираються налагодити в Німеччині.