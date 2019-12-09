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9 грудня • оновлено в 13:21
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Стартувало голосування за "Автомобіль року в Україні 2020"

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На сайті всеукраїнського конкурсу "Автомобіль року в Україні 2020" почалося голосування за номінантів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Україні стартувало голосування за кращий автомобіль року. В цьому році в акції бере участь 25 нових авто.

Автомобіль року в Україна 2020

Автомобіль року в Україна 2020

autoroku.ua

Журі обирає найкращий автомобіль року в номінаціях "Легковий автомобіль" і "Кросовер", а також в окремих класах і спеціальних номінаціях – "Малий клас", "Компактний клас", "Середній та бізнес клас", "Електромобіль", "Мінівен", "Малий кросовер", "Компактний кросовер", "Пікап", "Співвідношення ціна / якість" і "Дизайн". Голосування триватиме до 12 січня 2020 включно.

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Автомобіль року в Україна 2020

Автомобіль року в Україна 2020

obozrevatel.com

Цього року процедуру голосування максимально спростили – щоб висловити свою думку, досить проголосувати за претендентів в двох номінаціях – "Легковий автомобіль 2020" і "Кросовер 2020". Голосування в спеціальних класах не є обов'язковим, але передбачає для всіх бажаючих визначити фаворита в своєму класі. Крім того, сайт конкурсу тепер дозволяє голосувати як з мобільного, так і з комп'ютера.

Автомобіль року в Україна 2020

Автомобіль року в Україна 2020

obozrevatel.com

Заохоченням для тих, хто голосує, є щотижневий розіграш подарунків та призів, серед яких телефони, ноутбуки та інші подарунки, а також головний подарунок – розіграш подорожі за результатами голосування. А для користувачів YouTube каналу, які прокоментують все відео автомобілів-претендентів по хештегом авторів 15 грудня буде розіграно електросамокат Xiaomi.

Про акцію

Всеукраїнську акцію "Автомобіль року в Україні" було засновано в 2001 році. Метою акції є уявлення журналістам і громадськості автомобілів компаній-виробників або офіційних імпортерів нових моделей, які дебютували в поточному році.

Автомобіль року в Україна 2020

Автомобіль року в Україна 2020

obozrevatel.com

З 2009 року переможців конкурсу визначають за підсумками голосування двох журі – журналістського і громадського. До складу першого входять члени "Клубу автомобільних журналістів України". Громадського журі відповідає за другу половину голосів. Сума балів складається з огляду на кількість голосів. З роками аудиторія громадського журі постійно зростає.

З 2017 роки за процесом стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ "Бейкер Тіллі Україна")

Організатор акції – ТОВ "Дімедіагрупп", за участю ВГО "Клуб автомобільних журналістів України", за підтримки Транспортної академії України, Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, Асоціації "Укравтопром" і Федерації роботодавців автомобільної галузі України.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
новини авто Автомобіль року
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Комментарии на сайте не модерированы
Нікіфоров Євген
Нікіфоров Євген
Опять выиграет Рено Дастер как в прошлом году. Ведь у нас самое "объективное" жюри.
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