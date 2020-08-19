Розпакування автомобіля за $5 млн показали на відео

Анонсований майже два роки тому гіперкар Bugatti Divo почав поставлятися клієнтам. Одним з перших такий автомобіль для свого замовника отримав американський дилер Miller Motorcars – подія грандіозна, і з такої нагоди, він навіть випустив незвичайний ролик за участю автомобіля.

У відео можна побачити, як довгоочікуваний автомобіль доставляють літаком, а потім витягують з ящика-упаковки. Безумовно, ролик вийшов дуже ефектним.

Відзначимо, що Bugatti Divo – це супер-гіперкар, розроблений на базі Chiron. Від свого донора він відрізняється поліпшеними характеристиками, більш ефектним кузовом і збільшеним набором опцій. А ще Діво коштує як мінімум удвічі дорожче – приблизно 5 млн доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Швейцарії відбулася ДТП, в якій постраждали автомобілі загальною вартістю 4 млн доларів.