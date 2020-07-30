Розмитнив: в Україні побачили новий BMW майже за 200 тис. євро

Нещодавно в Україні побачили новий кросовер BMW X5 M 2020 модельного року – спортивну модель із потужним двигуном. Власникові машина обійшлася приблизно в 200 тис. євро.

За інформацією Top Gir, саме цей екземпляр тепер потрапив на фото, але вже з українськими номерами, хоча минулого разу автомобіль був на закордонній реєстрації. Позашляховик у тому ж синьому кольорі, у топовому виконанні Competition і на тих же колісних дисках.

В Європі новий кросовер "БМВ" коштує від 141 000 євро. З урахуванням розмитнення, за даними OBOZREVATEL, підсумкова сума становить понад 186 000 євро.

Власник розмитнив новий БМВ Х5. Фото: instagram.com/drive.luxury

Автомобіль оснащено бензиновим двигуном V8 об'ємом 4,4 л із двома турбінами, який видає 625 к.с. Розгін до 100 км/год забирає всього 3,8 с, а максимальна швидкість дорівнює 290 км/год.

Нагадаємо, що раніше в Україні виявили потужну модель Audi з великим багажником за 3 000 000 гривень.