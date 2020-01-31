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31 січня • оновлено в 13:36
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Розмитнення авто в Україні стало дешевшим і простішим: що трапилося

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Державна податкова служба запустила онлайн-сервіс, який буде корисний всім тим, хто бажає розмитнити авто. З його допомогою відпадає необхідність у послугах митного брокера.

Як з'ясував OBOZREVATEL, йдеться про розширення функціоналу особистого кабінету в "Єдиному вікні для міжнародної торгівлі" на офіційному вебсайті ДПС. У ньому з'явився пункт "Ввезення легкового автомобіля", в якому самостійно можна задекларувати ТЗ, що ввозяться (або вже ввезені) на митну територію України та мають бути випущені в режим вільного використання.

Тепер немає необхідності в послугах брокера: власник сам може подати декларацію

Тепер немає необхідності в послугах брокера: власник сам може подати декларацію

cfts.org.ua

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Щоб скористатися новою послугою, необхідно:

  • зареєструватися на сайті;

  • зайти в особистий кабінет;

  • перейти у вкладку "Ввезення легкового автомобіля";

  • заповнити необхідні форми.

А дозволяє новий онлайн-сервіс наступне:

  • створити попередню або основну декларацію на авто;

  • відслідковувати актуальний статус створеної декларації;

  • отримати готову митну декларацію або картку відмови в цифровому форматі.

Крім того, там само можна ознайомитися з термінами декларування ТЗ та Порядком заповнення митних декларацій, затвердженим наказом Мінфіну.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні склали список автомобілів, які потребують обов'язкового оподаткування в розмірі 25 000 грн.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
розмитнення б/к автомобіль
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