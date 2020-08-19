Розкрито секрети найкрутішого електричного кросовера BMW

Ще у вересні 2018 BMW представила концептуальний кросовер iNEXT. Серійна версія цього автомобіля повинна надійти у продаж в 2021 році, і нещодавно з'явилися деякі цікаві подробиці про майбутню новинку.

Як дізналося видання BMW Blog, товарна машина отримає ім'я BMW iX. Кросовер випускатиметься з липня 2021 року на заводі у Дінгольфінгі в Німеччині (прем'єра може відбутися до кінця цього року).

BMW iNext. Фото: BMW

Одночасно з цим BMW продовжує свою тизерну кампанію – днями вона опублікувала кілька нових зображень замаскованої тестової моделі. І одне з цих зображень розкрило цікаву деталь нового електромобіля: як видно, у нього з'явиться багатокутне кермо, на якому водій легко зможе змінювати режими водіння.

BMW iNext. Фото: BMW

Очікується, що новий електричний кросовер BMW отримає повний привід і батареї ємністю до 120 кВтг (запас ходу складе до 600 км). Силові установки будуть представлені трьома рівнями потужності – 312, 530 і 619 к.с.

BMW iNext. Фото: BMW

Також iX оснастять великим вигнутим екраном, зверненим до водія. Очікується, що цей дисплей візьме на себе роль приладової панелі та тачскріну мультимедіа. Нарешті, опційно для авто запропонують пневмопідвіску, доводники дверей і преміальну аудіосистему від Bowers & Wilkins.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW готує модель, яку від неї ніхто не чекав.