Розкрито один із секретів маніпулювання свідомістю покупців авто

Автовиробники приділять "хлопку" двері автомобіля набагато більше уваги, ніж можна було б подумати. Ба більше, це один із способів маніпулювання покупцем, який в середовищі інженерів навіть отримав офіційне найменування – дизайн звуку при закритті дверей. Його завдання – переконати клієнта в міцності і надійності машини.

Про таку маловідому галузь автомобільної індустрії розповів журнал Mel Magazine.

У своїй статті видання зазначає, що завдання "хлопка" двері – запевнити покупця, що він відчуває "вагу" і "якість". Він служить серйозним стимулом покупки автомобіля і, відповідно, в рази збільшує шанси продажу машини.

"Одне з перших, що помічає покупець на автомобілі в автосалоні, – це звук дверей, що закриваються. Цей звук підсвідомо говорить про якість автомобіля", – каже Джонатан Бергер, професор музики Стенфордського університету.

Над отриманням необхідного звуку працюють спеціальні інженерні бригади, які є у кожного виробника автомобілів. Більш того, не обходиться навіть без залучення присихоакустиків. При розробці вони використовують спеціальні гумові накладки і поролон, а також працюють над спеціальним налаштуванням самого замка (читай, механізму зачинення дверей). Крім того, в порожнину двері вбудовуються спеціальні глушники, які також впливають на якість акустичної атмосфери.

У підсумку, головне завдання в цій справі – створити максимально глибокий звук з короткою луною після зачинення дверей.

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