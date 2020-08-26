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Розкрито один із секретів маніпулювання свідомістю покупців авто

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,1 т.
Розкрито один із секретів маніпулювання свідомістю покупців авто

Автовиробники приділяють величезну роль "бавовні" двері.

Автовиробники приділять "хлопку" двері автомобіля набагато більше уваги, ніж можна було б подумати. Ба більше, це один із способів маніпулювання покупцем, який в середовищі інженерів навіть отримав офіційне найменування – дизайн звуку при закритті дверей. Його завдання – переконати клієнта в міцності і надійності машини.

Про таку маловідому галузь автомобільної індустрії розповів журнал Mel Magazine.

У своїй статті видання зазначає, що завдання "хлопка" двері – запевнити покупця, що він відчуває "вагу" і "якість". Він служить серйозним стимулом покупки автомобіля і, відповідно, в рази збільшує шанси продажу машини.

"Одне з перших, що помічає покупець на автомобілі в автосалоні, – це звук дверей, що закриваються. Цей звук підсвідомо говорить про якість автомобіля", – каже Джонатан Бергер, професор музики Стенфордського університету.

Над отриманням необхідного звуку працюють спеціальні інженерні бригади, які є у кожного виробника автомобілів. Більш того, не обходиться навіть без залучення присихоакустиків. При розробці вони використовують спеціальні гумові накладки і поролон, а також працюють над спеціальним налаштуванням самого замка (читай, механізму зачинення дверей). Крім того, в порожнину двері вбудовуються спеціальні глушники, які також впливають на якість акустичної атмосфери.

У підсумку, головне завдання в цій справі – створити максимально глибокий звук з короткою луною після зачинення дверей.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що американці назвали самі технологічні автомобілі сучасності.

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