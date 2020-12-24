Розкрито характеристики електрокара Hyundai, який кине виклик Volkswagen

Австрійський офіс компанії Hyundai випадково опублікував характеристики нового електромобіля Ioniq 5, який кине виклик недавно запущеному у виробництво Volkswagen ID.3. Пізніше інформацію видалили, проте в ЗМІ встигли її зберегти.

Про це повідомляє видання TheKoreanCarBlog. Відзначається, що новий електрокар Ioniq 5 буде крупніше за вищезгаданого конкурента Volkswagen. Його довжина становитиме 4650 мм (на 388 мм, ніж у ID.3), а колісна база – 3000 мм (+235 мм по відношенню до ID.3).

Ioniq 5 буде натхненний концептом Hyundai 45 Hyundai

Як і у випадку з конкурентами, для Ioniq 5 запропонують кілька версій, топова модифікація оснащуватиметься двома електродвигунами і повним приводом. Така силова установка буде видавати 313 к.с. і зможе розганяти машину до 100 км/год за 5,2 секунди. Ємність акумулятора невідома, але повідомляється, що запас ходу становитиме 480 км по циклу WLTP. Батарею можна буде зарядити від 20 до 80 відсотків він за 15 хвилин – завдяки постійному струму в 350 кВт.

Тестовий прототип Ioniq 5 під час дорожніх випробувань. Листопад 2020 року motor1.com

Світовий дебют нового Ioniq 5 відбудеться в перші місяці наступного року, після чого модель виведуть на європейський ринок. Починаючи з 16 лютого новинка буде доступна для попереднього замовлення в деяких країнах ЄС з початковим внеском у розмірі 1000 євро. Таку пропозицію дійсно для стартовою версії First Edition, тираж якої складе всього 150 електромобілів в Європі.

Відзначимо, що в плані дизайну Ioniq 5 буде близький до концепту Hyndai 45 – його можна в деталях розглянути на фото вище.

Як раніше писав OBOZREVATEL: