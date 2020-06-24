Розкішна Audi A7 невдало форсувала затоплений перехід

Фірмовий повний привід Audi Quattro – досить корисна річ, яка нерідко приходить водіям "чотирьох кілець" на допомогу. І все ж це не панацея в питанні подолання абсолютно будь-яких перешкод, що наочно продемонстрував один курйоз, який стався в Угорщині.

У цьому випадку система 4х4 не змогла виручити через те, що колеса машини.... не торкалися дороги. Водій заїхав під міст, в якому була вода: як видно, він розраховував проскочити калюжу, проте вона виявилася набагато більшою і глибшою, ніж він розраховував. У підсумку, через кілька метрів руху автомобіль поплив, як човен, а трохи пізніше ще й ударився об бетонну стіну.

Втім, якби навіть Ауді залишилася стояти на колесах, навряд чи б це врятувало ситуацію – на цій ділянці води було більше метра, а, значить, що через якийсь час затопленим опинився б і моторний відсік. У такому разі автомобіль був приречений із самого початку. Мало хто з позашляховиків зміг би подолати таку "річку", не кажучи вже про седани.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у цього підземного переходу регулярно виникають проблеми з відведенням води після проливних дощів, і не багато водіїв знають про це. Нещодавно на ту саму пастку натрапив власник BMW, але його встигли врятувати.

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