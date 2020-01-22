Розігнати до 500 км/год: як виглядає найшвидший суперкар

Техаська компанія Hennessey Performance побудувала новий гіперкар, готовий кинути виклик найшвидшим автомобілів на планеті.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Після копіткої дворічної роботи команда Hennessey створила унікальний карбоновий монокок, який став основою для гіперкара Venom F5. Його вага становить всього 86 кг, але при цьому конструкція має гігантським опором на кручення.

Вага карбонового монокока всього 86 кг hennesseyperformance.com

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Паралельно з розробкою карбонового монокока мотористи компанії створили для боліда новий мотор. 6,6-літровий V8 завдяки турбонаддуву "прокачали" до 1817 к.с. Цей силовий агрегат здатний забезпечити крутний момент величиною 1617 Нм. Якщо врахувати, що маса машини становить всього 1360 кг, то питома потужність складає 1336 к.с. на тонну ваги. Для порівняння, у Bugatti Chiron цей показник становить всього 750 л.с.

Hennessey Venom F5 отримав 6,6-літровий V8 потужністю 1817 к.с. hennesseyperformance.com

З таким арсеналом, компанія Hennessey має намір встановити новий світовий рекорд швидкості серед серійних автомобілів і розігнати карбонове купе до 500 км/год.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Нагадаємо, що в минулому році Bugatti Chiron під керуванням заводського тест-пілота Енді Уоллеса на гоночній трасі в Німеччині зміг показати швидкість 490,484 км/год. До цього світовий рекорд належав шведському гіперкару Koenigsegg Agera RS (446,97 км/год).

Актуальний рекорд швидкості належить Bugatti Chiron, який розігнали до 490,484 км/год bugatti.com

Koenigsegg Agera RS зміг розвинути в 2017 році швидкість 446,97 км / год koenigsegg.com

Всього буде виготовлено 24 екземпляра Hennessey Venom F5 вартістю $1,8 мільйона кожен. Причому 12 машин для американського ринку вже розпродані. Презентація Venom F5 для широкого загалу відбудеться в серпні в Монтереї.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

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