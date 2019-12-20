Розчарувався: росіянин скинув свій Mercedes-G-Class з гелікоптера

Російський власник внедерожніка Mercedes-Benz G-Class скинув свій автомобіль з гелікоптера, оскільки, за його словами, втомився від машини. Однак в цій історії далеко не всі так просто.

Як з'ясував OBOZREVATEL, идея зі скиданням "Гелендвагену" належала молодому і амбітному блогеру Ігорю Морозу. Він же є і власником машини.

На своєму YouTube-каналі Мороз опублікував відео, в якому розповів, навіщо вирішив позбутися від свого Mercedes G-Class, а потім показав сам процес "утилізації" автомобіля.

Mercedes-AMG G63 2018 cars.com

Мороз заявив, що купив свій Mercedes-AMG G 63 в 2018 році більш ніж за 240 000 євро, і з тих пір машина йому приносила лише одні проблеми: з дверей позашляховика весь час задував вітер, при цьому стабільно раз на місяць автомобіль вирушав до дилера на ремонт, хоча усі роботи проводилися за гарантією. В кінцевому рахунку хлопець вирішив, що поступить з автомобілем так, як багатьом хочеться поступити з телефоном, який постійно глючить – розбити його на шматочки.

Mercedes G-Class кинули з гелікоптера Скріншот з відео

Для цього чоловік найняв гелвікоптер (за 3600 євро), який піднявся на висоту 300 м і скинув "Гелендваген" у відкритому полі. Від сильного удару машина, зрозуміло, перетворилася на купу металу. Її уламки пізніше згодом вивіз трактор.

Однак далі спливають вельми цікаві факти, які позбавляють цю історію статусу "ідеальне вбивство". По-перше, одному з російських ЗМІ вдалося дізнатися, що насправді Мороз знищив машину не через несправності, а через суперечку: нібито блогер посперечався з іншим росіянином на великий контракт та поставив на кон свій Mercedes, пообіцявши скинути його з повітря, що, в підсумку, і було зроблено. А по-друге, як помітили у коментарях до ролика користувачі YouTube, насправді з гелікоптера був скинутий не Mercedes-AMG G 63, а більш старий "Гедлендваген": по ряду зовнішніх ознак було встановлено, що цей екземпляр було випущено у 1995 році . Коштує такий позашляховик приблизно 14 000 - 15 000 євро, що, за мірками сучасного блогерства, не такі вже й великі гроші для витрат на створення "вибухового" ролика.

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До речі, окрім мережевих користувачів, ролик зі скинутим G-Class зацікавив також правоохоронні органи: транспортна поліція ініціювала перевірку, наскільки законною була ця акція взагалі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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