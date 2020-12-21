Розбитий у 'тотал' Nissan зміг продовжити рух на трьох колесах

У США на відео зняли момент, як однією з трас пересувається "затоталений" пікап Nissan. Машина їхала без одного колеса та черкала днищем по асфальту, тим не менш, водієві вдалося навіть розвинути пристойну швидкість.

Відповідний ролик був опублікований в соцмережі Reddit користувачем під ніком unRealityEngineer. Як видно на кадрах, автомобіль "викотили" на шосе після дуже серйозних пошкоджень: крім того, що у нього не вистачало одного колеса, у машини також не було частини підвіски, плюс розбитий кузов та частини оптики. Водночас не заважав водієві і піднятий капот – щоб стежити за дорогою, він визирав з вікна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Під час руху з-під пікапа летіли іскри та йшов дим, однак "пілота" цей факт не збентежив. Чим закінчилася ця історія, невідомо – ролик триває лише вісім секунд.

До речі, минулого місяця схожий курйоз було зафіксовано в Чикаго, штат Іллінойс, США. Тоді на відео потрапив момент, як вулицями міста – також з іскрами та димом – неспішно їде "триколісний" позашляховик GMC Yukon.

Як раніше писав OBOZREVATEL :