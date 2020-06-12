Розбитий Range Rover: несподіваний фінал з'ясування стосунків у дворі

Десь в Росії в одному з дворів багатоповерхівок сталася незвичайна ситуація. Почалося все зі словесної перепалки, а закінчилося – розбитим Range Rover Evoque. Причому останне сталося раптово і несподівано.

Відповідний інцидент потрапив на відео. Автор ролика помітила, як у дворі справляють нужду діти. Небайдужу громадянку це обурило, і вона вирішила відчитати батька. Чоловік та жінка почали з'ясовувати стосунки, через що глава сімейства залишив без уваги свій заведений автомобіль. Це було фатальною помилкою – поки чоловік з'ясував відносини, його Range Rover Evoque рушив і врізався в стіну гаража (судячи з усього, постаралися діти).

Скріншот відео

У підсумку, чоловік забув про перепалку, схопився за голову і побіг до машини. А автор відео, в свою чергу зазначила: "О! Молодці! Восторжествувало! За все треба платити, ви покарані".

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