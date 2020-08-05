Розбитий електромобіль Tesla поспішає до України. Фото

В Україні дуже популярні автомобілі з аукціонів США, які були розбиті в серйозних ДТП. Кросовер Tesla Model Y вже на підході, при цьому машину купили дуже дешево.

Електромобіль практично повністю знищено в ДТП. Фото: topgir.com.ua

За інформацією Top Gir, електрокар Тесла продали за $19 600. При цьому вартість нового (та цілого) примірника приблизно в три рази більша – $62 120. Автомобіль на перший погляд не підлягає відновленню.

Розбито вітрове скло і прозора секція даху, стійки, двері, крила, проблеми з підвіскою, невідомо, чи постраждали батарея та силова установка. У салоні помітні подушки безпеки, які спрацювали – очевидно, що в ДТП електромобіль Tesla Model Y перекинувся на дах.

На кузові Tesla Model Y не залишилося вцілілих елементів. Фото: topgir.com.ua

Куплений в США на аукціоні автомобіль тепер відправлять до України, де машину відновлять. Хоча їздити на ній буде дуже небезпечно навіть після ремонту. Цікаво, що новим цей кросовер був всього кілька днів – покупець отримав його 31 липня, але розбив на пробігу 172 миль (277 км).

У салоні спрацювали подушки безпеки. Фото: topgir.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Tesla готова замінити ефектний пікап Cybertruck більш звичним електромобілем.