Розбитий Chevrolet вирішили продати за ціною нового. Фото
Новий Chevrolet Corvette 2020 примудрилися розбити на території офіційного дилеру прямо під час технічного обслуговування. Тепер машину продають за дуже серйозну суму.
Власник встиг проїхати на своєму Chevrolet Corvette C8 всього 5,5 тисяч кілометрів. Але під час планового технічного обслуговування у офіційного дилера суперкар упустили з підйомника. Як видно на фото, автомобіль отримав серйозні пошкодження.
На кузовних панелях, які виготовлені з композитних матеріалів, через удари утворилися наскрізні діри. Сильно постраждав передній бампер і ліва фара. У зв'язку з тим, що суперкар Шевроле Корвет С8 звалився з певної висоти, силовий каркас також міг отримати певні пошкодження, що є найбільш неприємною обставиною. Відомо, що з технічного боку як мінімум є проблема з радіатором кондиціонеру, який просто відвалився.
На цьому тлі здається дивним, що страхова компанія, яка списала транспортний засіб і виставила на продаж на спеціальному аукціоні, просить за машину $58 000. Новий екземпляр цієї моделі коштує $60 000 в базовій комплектації!
Ремонт транспортного засобу обійдеться дорожче двох тисяч доларів, навіть якщо ми говоримо про усунення тільки зовнішніх проблем. Якщо ж автомобіль отримав пошкодження каркасу, в подальшому на ньому просто небезпечно пересуватися.
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