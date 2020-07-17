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Розбитий Chevrolet вирішили продати за ціною нового. Фото

Стас Сіділєв
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Chevrolet Corvette розбили на підйомнику і виставили на продаж. Фото: copart.com

Chevrolet Corvette розбили на підйомнику і виставили на продаж. Фото: copart.com.

Новий Chevrolet Corvette 2020 примудрилися розбити на території офіційного дилеру прямо під час технічного обслуговування. Тепер машину продають за дуже серйозну суму.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження. Фото: copart.com

Власник встиг проїхати на своєму Chevrolet Corvette C8 всього 5,5 тисяч кілометрів. Але під час планового технічного обслуговування у офіційного дилера суперкар упустили з підйомника. Як видно на фото, автомобіль отримав серйозні пошкодження.

На кузовних панелях, які виготовлені з композитних матеріалів, через удари утворилися наскрізні діри. Сильно постраждав передній бампер і ліва фара. У зв'язку з тим, що суперкар Шевроле Корвет С8 звалився з певної висоти, силовий каркас також міг отримати певні пошкодження, що є найбільш неприємною обставиною. Відомо, що з технічного боку як мінімум є проблема з радіатором кондиціонеру, який просто відвалився.

Після ударів на кузові Chevrolet Corvette з'явилися дірки.

Після ударів на кузові Chevrolet Corvette з'явилися дірки. Фото: copart.com

Chevrolet Corvette тепер виглядає не так добре.

Chevrolet Corvette тепер виглядає не так добре. Фото: copart.com

На цьому тлі здається дивним, що страхова компанія, яка списала транспортний засіб і виставила на продаж на спеціальному аукціоні, просить за машину $58 000. Новий екземпляр цієї моделі коштує $60 000 в базовій комплектації!

Ремонт транспортного засобу обійдеться дорожче двох тисяч доларів, навіть якщо ми говоримо про усунення тільки зовнішніх проблем. Якщо ж автомобіль отримав пошкодження каркасу, в подальшому на ньому просто небезпечно пересуватися.

Розбитий Chevrolet Corvette оцінили як нове авто.

Розбитий Chevrolet Corvette оцінили як нове авто. Фото: copart.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про рідкісний німецький автомобіль 1937 року, який продають в Україні. За машину просять великі гроші, не дивлячись на те, що в ній немає оригінального двигуна.

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