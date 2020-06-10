Розбитий Chevrolet оцінили у 2 рази дорожче за новий аналог
На американському аукціоні Copart з'явився незвичайний "биток". У продаж надійшов пошкоджений Chevrolet Corvette C8 2020 року, який оцінили у $107 699 – це приблизно вдвічі перевищує ціну нової базової моделі з салону.
Чи купить хтось за такі гроші автомобіль, невідомо. Адже цілий аналог дійсно коштує значно дешевше: в базі Chevrolet Corvette C8 можна придбати за 59 995 доларів, а така комплектація (2LT), як у "битка" обійдеться у 75 тисяч доларів.
Але чому ж за за машину, у якій пошкоджена геометрія кузова, розбита передня частина і "стріляні" подушки безпеки, просять такі гроші? Судячи з усього, її хочуть продати як свого роду ексклюзив: справа в тому, що даний Корветт зійшов з конвеєра у січні цього року, в той час як офіційно виробляти Corvette C8 на початку лютого. Не виключено, що саме цей суперкар є заводським прототипом або ж демонстраційними зразками для дилерів.
Машина знаходиться в в Клівленді, штат Огайо, однак малоймовірно, що її відремонтують і вона зможе змінити прописку (якщо новий власник буде не місцевим) – враховуючи характер пошкоджень, відновлення буде коштувати пристойних грошей. Знайти застосування можна хіба що двигуну 6.2 V8, який встановлений в задній частині – він не постраждав, тому мотор можна витягти для якогось тюнінг-проекту.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, до ак автомобіль спробували запустити в космос за допомогою ракети, але все закінчилося грандіозним вибухом.