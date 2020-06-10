Розбитий Chevrolet оцінили у 2 рази дорожче за новий аналог

На американському аукціоні Copart з'явився незвичайний "биток". У продаж надійшов пошкоджений Chevrolet Corvette C8 2020 року, який оцінили у $107 699 – це приблизно вдвічі перевищує ціну нової базової моделі з салону.

Чи купить хтось за такі гроші автомобіль, невідомо. Адже цілий аналог дійсно коштує значно дешевше: в базі Chevrolet Corvette C8 можна придбати за 59 995 доларів, а така комплектація (2LT), як у "битка" обійдеться у 75 тисяч доларів.

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Але чому ж за за машину, у якій пошкоджена геометрія кузова, розбита передня частина і "стріляні" подушки безпеки, просять такі гроші? Судячи з усього, її хочуть продати як свого роду ексклюзив: справа в тому, що даний Корветт зійшов з конвеєра у січні цього року, в той час як офіційно виробляти Corvette C8 на початку лютого. Не виключено, що саме цей суперкар є заводським прототипом або ж демонстраційними зразками для дилерів.

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Машина знаходиться в в Клівленді, штат Огайо, однак малоймовірно, що її відремонтують і вона зможе змінити прописку (якщо новий власник буде не місцевим) – враховуючи характер пошкоджень, відновлення буде коштувати пристойних грошей. Знайти застосування можна хіба що двигуну 6.2 V8, який встановлений в задній частині – він не постраждав, тому мотор можна витягти для якогось тюнінг-проекту.

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Розбитий Chevrolet Corvette більш ніж за 100 000 доларів Copart

Раніше OBOZREVATEL писав про те, до ак автомобіль спробували запустити в космос за допомогою ракети, але все закінчилося грандіозним вибухом.