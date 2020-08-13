Розбиті в білоруських протестах авто згодні ремонтувати безкоштовно

Деякі жителі Білорусі залишилися з розбитими автомобілями під час протестів. Як відомо, навіть силовики нападали на машини, завдаючи ушкодження. Тепер авто готові ремонтувати безкоштовно.

Населення намагається з розумінням і співчуттям ставитися до втрат, тому багато хто надає один одному допомогу, передає Onliner. Так, представники СТО, окремі майстри і власники авторазборок вже запропонували безкоштовний ремонт транспортних засобів.

У мережі з'являються відповідні повідомлення: "Я з другом можу надати допомогу по відновленню авто, які постраждали за час акцій! З вас матеріал – з нас робота". "Потрібно якось допомагати, зараз у людей майже немає грошей, а на побитих машинах особливо не поїздиш". "Власникам автомобілів, пошкоджених під час акцій, ми безкоштовно віддамо необхідні запчастини, які є у нас в наявності".

Цікаво, що майстри тільки просять надати запчастини (авторозборки готові просто віддавати їх), але роботу пропонують виконати безкоштовно.

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