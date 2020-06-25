Розбита десятка: наскільки безпечні найдорожчі авто в світі

Віталій Сазонов Новини 20:00, 25.06.2020

Популярний YouTube-блогер India Sonic задався питанням, наскільки безпечні спортивні автомобілі. Щоб з'ясувати це, він зібрав воєдино краш-тести 10 знакових спорткарів, і опублікував їх в одному відео зі своїм коментарем.

Як видно, до його добірки увійшли відео краш-тестів автомобілів на кшталт Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Tesla Model S і Mercedes-Benz SLS AMG. Крім того, знайшлося місце і більш ексклюзивним спорткарам – Pagani, Lamborghini і Koenigsegg.

Завдяки сповільненій зйомці можна точно побачити, як працює система захисту кожного з автомобілів під час деформації кузова. Сам India Sonic в коментарі зауважив, що насолоджувався цим видовищем із задоволенням.

Варто зазначити, що жоден з спорткарів, представлених в цьому ролику, не отримав оцінку нижче 3 з 5 можливих.

Зауважимо, що саме відео India Sonic випустив ще восени 2019 року, проте його актуальність за цей час не постраждала.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти назвали найнебезпечніші автомобілі.

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