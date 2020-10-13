Росіянина обурив український Крим у навігаторі його BMW X6

Росіянин Олег Якушкін зіткнувся з великою несподіванкою, коли вирішив поїхати на своєму новому кросовері BMW X6 з Москви до Криму. Штатна навігація його автомобіля позначала кримський півострів як територію України. Цей факт його настільки обурив, що автовласник навіть відправився з'ясовувати стосунки з автосалоном, де була придбана машина.

Як пише EADaily, навігатор "БМВ" проклав маршрут з Москви до Севастополя через територію України. Однак господар машини вибрав інший шлях – через Краснодарський край. Коли ж росіянин досяг Керченського моста, система автомобіля повідомила, що він перетнув державний кордон України.

"Спочатку вбудований навігатор, м'яко кажучи, здивував тим, що маршрут Москва – Севастополь проводився виключно через Україну, через Харків. Мої спроби ввести "альтернативний маршрут" трасою "Дон" через Краснодарський край не закінчилися успіхом. Але в міру просування, вже після Ростова, навігатор все-таки проклав маршрут Росією. Але яким був ще більший подив, коли прямо на Кримському мосту Росія раптом закінчилася і з'явився кордон України", – заявив власник "БМВ".

Ба більше, вже в самому Криму населені пункти навігатор машини також показував як українські. Власник машини був настільки злий, що після приїзду пішов лаятися до продавця. Однак у дилерському центрі йому "ніхто не зміг відповісти що-небудь зрозуміле", сказав Олег Якушкин.

Примітно, що автомобіль розгніваного москвича – російського складання. Для ринку РФ BMW X6 випускається на заводі в Калінінграді. До Криму ж Якушкін вирушив через місяць після придбання машини.

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