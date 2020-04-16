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16 квітня • оновлено в 16:26
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Росіянин впав з 11 поверху на авто і заплатив 1000 доларів за ремонт

1.8т
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Росіянин, який випав з 11 поверху висотки в стані алкогольного сп'яніння, приземлився на дах автомобіля. В цілому чоловік виплатив близько 1200 доларів.

За відшкодування матеріального збитку суд ухвалив виплату в розмірі 73 305 рублів (26 900 грн), ще 13 815 рублів (5000 грн) склали судові витрати, повідомляє Дром.

За інформацією слідства, чоловік намагався покінчити життя самогубством, тому в стані алкогольного сп'яніння вистрибнув з лоджії на 11 поверсі житлового багатоквартирного будинку.

У Росії чоловік випав з вікна на автомобіль

У Росії чоловік випав з вікна на автомобіль

ілюстрація

Яким чином йому вдалося вижити, невідомо. Можливо, саме завдяки припаркованому автомобілю вдалося уникнути летального результату. Деталі стану самогубця також не повідомляються.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про українця за кермом Mercedes S-class, який вирішив за допомогою свого автомобіля зруйнувати ринок.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто курйоз
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