Росіяни сміються з назви нової моделі "Лади"
Виробник автомобілів "Лада" АвтоВАЗ оголосив конкурс на визначення назви для нової моделі. Російські користувачі мережі почали сміятися з цієї ідеї й пропонувати комічні варіанти.
Варто відзначити, що виробник склав список жорстких правил, яким має відповідати назва. З тих, які запропоновані за критеріями, можна відзначити: Лада Ненада, Лада Естакада, Лада Шляпа, Лада Розруха тощо.
Вимоги для назви нової моделі авто:
асоціація з Росією
поєднання з назвою бренду Lada
одне слово, яке складається з 2-3 складів і закінчується літерою А
очевидний наголос
запам'ятовуваність на кирилиці та латиниці
легке прочитання
приємне поєднання звуків
Неважко здогадатися, що росіяни дали собі волю і запропонували безліч смішних варіантів. У деяких випадках коментатори підкреслили, що варто звернути увагу на асоціацію назви з Росією.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про дивні назви для нових моделей, які зареєстрував АвтоВАЗ.