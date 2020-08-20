Росіяни сміються з назви нової моделі "Лади"

На фото – концепт Lada XCODE 2016 року, але про яку модель йдеться, не уточнюється. Фото: drom.ru.

Виробник автомобілів "Лада" АвтоВАЗ оголосив конкурс на визначення назви для нової моделі. Російські користувачі мережі почали сміятися з цієї ідеї й пропонувати комічні варіанти.

Варто відзначити, що виробник склав список жорстких правил, яким має відповідати назва. З тих, які запропоновані за критеріями, можна відзначити: Лада Ненада, Лада Естакада, Лада Шляпа, Лада Розруха тощо.

Вимоги для назви нової моделі авто:

асоціація з Росією

поєднання з назвою бренду Lada

одне слово, яке складається з 2-3 складів і закінчується літерою А

очевидний наголос

запам'ятовуваність на кирилиці та латиниці

легке прочитання

приємне поєднання звуків

Неважко здогадатися, що росіяни дали собі волю і запропонували безліч смішних варіантів. У деяких випадках коментатори підкреслили, що варто звернути увагу на асоціацію назви з Росією.

Росіяни запропонували смішні назви. Скриншот сайту drom.ru

Росіяни запропонували смішні назви. Скриншот сайту drom.ru

Росіяни запропонували смішні назви. Скриншот сайту drom.ru

Росіяни запропонували смішні назви. Скриншот сайту drom.ru

Росіяни запропонували смішні назви. Скриншот сайту drom.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про дивні назви для нових моделей, які зареєстрував АвтоВАЗ.

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