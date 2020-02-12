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12 лютого • оновлено в 20:56
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Росіяни обурилися: АвтоВАЗ масово втрачає своїх співробітників

3.8т
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Російська автомобілебудівна компанія АвтоВАЗ, яка виробляє машини Лада, продовжує терпіти зниження продажів. Разом з тим, заводи втрачають своїх працівників.

Як стало відомо OBOZREVATEL, за минулий 2019 рік АвтоВАЗ втратив 8% штатних співробітників. До кінця грудня 2019-го кількість працівників компанії ледь перевищувало 35 000 чоловік.

Кількість вироблених АвтоВАЗом автомобілів падає, а працівники залишають компанію

Кількість вироблених АвтоВАЗом автомобілів падає, а працівники залишають компанію

Важливо відзначити, що такі масові звільнення – не в новинку для АвтоВАЗу. За останні 10 років компанія зменшила кількість своїх співробітників у кілька разів! При цьому раніше російський виробник пропонував працівникам звільнятися за грошову винагороду. Тепер же багато співробітників свідомо залишають робочі місця.

Росіяни обурилися: АвтоВАЗ масово втрачає своїх співробітників

скріншот сайту drom.ru

Росіяни обурилися: АвтоВАЗ масово втрачає своїх співробітників

скріншот сайту drom.ru

У коментарях читачі міркують про подальші звільнення

У коментарях читачі міркують про подальші звільнення

скріншот сайту drom.ru

На сайтах російських профільних ЗМІ користувачі мережі, коментуючи те, що відбувається, гостро реагують на політику компанії, засуджуючи за безвідповідальний підхід до ведення бізнесу. Дехто навіть припускає, що такими темпами АвтоВАЗ незабаром взагалі залишиться без працівників, а підприємство закриється.

Росіяни обурилися: АвтоВАЗ масово втрачає своїх співробітників

скріншот сайту drom.ru

Росіяни обурилися: АвтоВАЗ масово втрачає своїх співробітників

скріншот сайту drom.ru

Деякі, схоже, не будуть сумувати, якщо АвтоВАЗ і машини Лада зникнуть зовсім

Деякі, схоже, не будуть сумувати, якщо АвтоВАЗ і машини Лада зникнуть зовсім

скріншот сайту drom.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про проблеми з якістю автомобілів Лада, але незважаючи на це, в компанії вирішили відмовитися контролювати цей процес.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто ринок нові авто ВАЗ Лада новини
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А, благодатні санкції: це тополь-м не боїться, а лада-ж не така...
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3
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Э к с п о р т российских автомобилей в 2019-м в денежном эквиваленте оказался выше до с а н к ц и о н н ы х показателей 2013-2014 годов, . По данным Российского экспортного центра , э к с п о р т легковых автомобилей в штуках в 2019 году увеличился на 16,7%, до 109,4 тыс. машин, в деньгах — на 23,6%, до $1,6 млрд. В денежном выражении показатель превышает объемы поставок автомобилей в 2013-2014 годах: тогда за рубеж было отгружено машин на $1,48 млрд и $1,46 млрд соответственно.
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2
3
семенов Александр
семенов Александр
Бывшие сотрудник Авто ЗАЗ, радостно отплясывают гопака
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2
2
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Джонсон Саймон Ф., пшел на х у й пресмыкающийся
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0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
семенов Александр, ты яркий представитель канализационной фауны забордюрья.
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2
1

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