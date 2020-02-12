Росіяни обурилися: АвтоВАЗ масово втрачає своїх співробітників

Російська автомобілебудівна компанія АвтоВАЗ, яка виробляє машини Лада, продовжує терпіти зниження продажів. Разом з тим, заводи втрачають своїх працівників.

Як стало відомо OBOZREVATEL, за минулий 2019 рік АвтоВАЗ втратив 8% штатних співробітників. До кінця грудня 2019-го кількість працівників компанії ледь перевищувало 35 000 чоловік.

Кількість вироблених АвтоВАЗом автомобілів падає, а працівники залишають компанію

Важливо відзначити, що такі масові звільнення – не в новинку для АвтоВАЗу. За останні 10 років компанія зменшила кількість своїх співробітників у кілька разів! При цьому раніше російський виробник пропонував працівникам звільнятися за грошову винагороду. Тепер же багато співробітників свідомо залишають робочі місця.

скріншот сайту drom.ru

скріншот сайту drom.ru

У коментарях читачі міркують про подальші звільнення скріншот сайту drom.ru

На сайтах російських профільних ЗМІ користувачі мережі, коментуючи те, що відбувається, гостро реагують на політику компанії, засуджуючи за безвідповідальний підхід до ведення бізнесу. Дехто навіть припускає, що такими темпами АвтоВАЗ незабаром взагалі залишиться без працівників, а підприємство закриється.

скріншот сайту drom.ru

скріншот сайту drom.ru

Деякі, схоже, не будуть сумувати, якщо АвтоВАЗ і машини Лада зникнуть зовсім скріншот сайту drom.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про проблеми з якістю автомобілів Лада, але незважаючи на це, в компанії вирішили відмовитися контролювати цей процес.

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