Росіян обурила купівля нового Mercedes-AMG для поліції Чечні

Obozrevatel Новини 11:10, 3.08.2020 Оновлено: 11:40, 3.08.2020

Автопарк поліції Республіки Чечні, РФ, поповнився ексклюзивним автомобілем – новим кросовером Mercedes-AMG GLE 53. Однак така розкіш сподобалася не всім, зокрема самим росіянам.

Як повідомляє motor.ru, дорогий кросовер поступив на службу регіонального підрозділу ДПС ДІБДР МВС у Чеченській Республіці. Ціни на Mercedes-AMG GLE 53 стартують у Росії з позначки 93,4 тис. доларів, однак цей автомобіль коштує ще дорожче – судячи з панорамного даху, це далеко не базова версія моделі.

Mercedes-AMG GLE для поліції Чечні.
Скриншот відео

Автомобіль досить ефектний і потужний: в його арсеналі 435-сильна установка (520 Нм), що складається з бензинового турбомотора 3.0 і електричного стартер-генератора, обвіс AMG, а також поліційна ліврея і спецсигнали.

Mercedes-AMG GLE для поліції Чечні.
Скриншот відео

Утім, на таку розкіш користувачі мережі відреагували невдоволенням. Наприклад, у коментарі на тому ж сайті один з користувачів написав: "За таку розтрату бюджетних коштів (наших грошей) потрібно саджати чиновників у в'язницю". Зі свого боку ще один зазначив: "Ось куди йдуть гроші платників податків. Браво!"

Реакція користувачів на купівлю Mercedes-AMG для поліції Чечні.
Скриншот коментарів
Реакція користувачів на купівлю Mercedes-AMG для поліції Чечні.
Скриншот коментарів

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в українському обласному центрі помітили автомобіль за 260 000 доларів.

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