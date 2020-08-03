Росіян обурила купівля нового Mercedes-AMG для поліції Чечні

Автопарк поліції Республіки Чечні, РФ, поповнився ексклюзивним автомобілем – новим кросовером Mercedes-AMG GLE 53. Однак така розкіш сподобалася не всім, зокрема самим росіянам.

Як повідомляє motor.ru, дорогий кросовер поступив на службу регіонального підрозділу ДПС ДІБДР МВС у Чеченській Республіці. Ціни на Mercedes-AMG GLE 53 стартують у Росії з позначки 93,4 тис. доларів, однак цей автомобіль коштує ще дорожче – судячи з панорамного даху, це далеко не базова версія моделі.

Mercedes-AMG GLE для поліції Чечні. Скриншот відео

Автомобіль досить ефектний і потужний: в його арсеналі 435-сильна установка (520 Нм), що складається з бензинового турбомотора 3.0 і електричного стартер-генератора, обвіс AMG, а також поліційна ліврея і спецсигнали.

Mercedes-AMG GLE для поліції Чечні. Скриншот відео

Утім, на таку розкіш користувачі мережі відреагували невдоволенням. Наприклад, у коментарі на тому ж сайті один з користувачів написав: "За таку розтрату бюджетних коштів (наших грошей) потрібно саджати чиновників у в'язницю". Зі свого боку ще один зазначив: "Ось куди йдуть гроші платників податків. Браво!"

Реакція користувачів на купівлю Mercedes-AMG для поліції Чечні. Скриншот коментарів

Реакція користувачів на купівлю Mercedes-AMG для поліції Чечні. Скриншот коментарів

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в українському обласному центрі помітили автомобіль за 260 000 доларів.