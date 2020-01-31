Російський клон Tesla Cubertruck зійшовся у битві з Porsche Cayenne

У Росії влаштували перетягування каната між клоном електричного пікапа Tesla Cybertruck місцевого виробництва і кросовером Porsche Cayenne. Зрозуміло, весь процес був знятий на відео.

Про цю копії Tesla Cybertruck OBOZREVATEL вже розповідав детально: машину побудували автори YouTube-проекту Гараж 54. Основою послужив старий позашляховик УАЗ-469 – на шасі встановили каркас, який потім "обшили" металевими пластинами. Крім того, псевдо-пікап забезпечили полікарбонатними стеклами, подовженим карданним валом і позашляховими колесами.

Російський Tesla Cybertruck vs Porsche Cayenne Скріншот відео

Загалом, зовні машина вийшла непоганою (дійсно, деталізація відмінна), але тепер вирішили перевірити її тягові здатності. Для цього копію Cybertruck викотили на засніжений полігон, де вона і зійшлася у битві з кросом Porsche. Спочатку канат перетягували на рівній поверхні, а потім – на місцевості із заметами.

Як відбувалося весь процес і чим закінчилося це пристояння, можна побачити у ролику нижче.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, тим часом Ford ледве справляється з ажіотажем на свій перший електричний кросовер.

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