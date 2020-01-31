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31 січня • оновлено в 12:05
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Російський клон Tesla Cubertruck зійшовся у битві з Porsche Cayenne

1.1т
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У Росії влаштували перетягування каната між клоном електричного пікапа Tesla Cybertruck місцевого виробництва і кросовером Porsche Cayenne. Зрозуміло, весь процес був знятий на відео.

Про цю копії Tesla Cybertruck OBOZREVATEL вже розповідав детально: машину побудували автори YouTube-проекту Гараж 54. Основою послужив старий позашляховик УАЗ-469 – на шасі встановили каркас, який потім "обшили" металевими пластинами. Крім того, псевдо-пікап забезпечили полікарбонатними стеклами, подовженим карданним валом і позашляховими колесами.

Російський Tesla Cybertruck vs Porsche Cayenne

Російський Tesla Cybertruck vs Porsche Cayenne

Скріншот відео

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Загалом, зовні машина вийшла непоганою (дійсно, деталізація відмінна), але тепер вирішили перевірити її тягові здатності. Для цього копію Cybertruck викотили на засніжений полігон, де вона і зійшлася у битві з кросом Porsche. Спочатку канат перетягували на рівній поверхні, а потім – на місцевості із заметами.

Як відбувалося весь процес і чим закінчилося це пристояння, можна побачити у ролику нижче.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, тим часом Ford ледве справляється з ажіотажем на свій перший електричний кросовер.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
видео Porsche Tesla електромобілі
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Забралов Ник
Забралов Ник
а з кізяків нічого там немає? мо` поршнева група чи колінвал чи обивка салону з сидіннями.. а чьо? - тепло... і комарі бояться ...
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