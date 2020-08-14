Російських водіїв почали штрафувати за багажники

Стас Сіділєв Новини 18:42, 14.08.2020

Після вступу в силу нових вимог технічного регламенту російських автомобілістів почали штрафувати на 500 рублів (186 грн) за саморобні багажники.

Як повідомляє Motor, всі зміни в транспортних засобах повинні затверджуватися в спеціальних органах. До змін відносять також фари і фаркопи для буксирування вантажів.

Вимоги та штрафи стосуються тільки самостійно встановлених елементів. Обладнання від виробника вважається законним. Повідомляється, що крім штрафу, інспектор може вимагати демонтувати багажник на місці.

Цікаво, що російські користувачі мережі дуже незадоволені нововведеннями. Автомобілісти аргументують незгоду з новими вимогами тим, що багажник на даху не є елементом, який вносить зміни в конструкцію транспортного засобу, як це роблять, наприклад, фари.

Росіяни гостро відреагували на нові штрафи.
Скріншот сайту motor.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував грубе порушення ПДР в центрі Києва: автомобілі рухалися зустрічною смугою і створювали потенційно небезпечну ситуацію для інших учасників руху.

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