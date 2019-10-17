Російські "Лади" перестали купувати

Попит на продукцію ВАЗа в Європі продовжує падати.

Про це повідомляє європейська асоціація автовиробників ACEA. У минулому місяці європейці купили всього 204 примірники Lada, а всього за 9 місяців року було реалізовано 3814 авто. Це майже на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Lada 4x4 lada.de

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Причиною падіння продажів стала висока вартість продукції з Росії в порівнянні з європейськими конкурентами. Наприклад, за Lada 4x4 в Німеччині просять не менше 11 995 євро, а Dacia Duster обійдеться на 500 євро дешевше. При цьому Duster, це автомобіль нової конструкції, а що ховається під "імпортним" назвою Lada 4x4 насправді не що інше як "Нива" зразка 1977 року.

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