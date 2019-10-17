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17 жовтня • оновлено в 14:47
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Російські "Лади" перестали купувати

1.1т Читати матеріал російською

Попит на продукцію ВАЗа в Європі продовжує падати.

Про це повідомляє європейська асоціація автовиробників ACEA. У минулому місяці європейці купили всього 204 примірники Lada, а всього за 9 місяців року було реалізовано 3814 авто. Це майже на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Lada 4x4

Lada 4x4

lada.de

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Причиною падіння продажів стала висока вартість продукції з Росії в порівнянні з європейськими конкурентами. Наприклад, за Lada 4x4 в Німеччині просять не менше 11 995 євро, а Dacia Duster обійдеться на 500 євро дешевше. При цьому Duster, це автомобіль нової конструкції, а що ховається під "імпортним" назвою Lada 4x4 насправді не що інше як "Нива" зразка 1977 року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні планують повернути техогляд.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Бельгія
Тег
ВАЗ
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
А хіба їх ще хтось купує?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вся Европа бросилась покупать "Таврии". Спрос растёт не по дням, а по минутам. Очередь на покупку украинских автомобилей расписана более чем на 10 лет вперед. Всяким там Феррари такое и не снилось.
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Xозяин Xoxлов, идиот.
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