Російські інвестори на чолі з Ротенбергом відродять автовиробника з Нідерландів
Російський олігарх Борис Ротенберг і його бізнес-партнер Михайло Пессіс придбали автовиробника Spyker з Нідерландів, який планують відродити.
За інформацією Drom, першою моделлю компанії, яка вийде на ринок, стане Spyker C8 Preliator. Прототип цього автомобіля показали в 2016 році, але в серійне виробництво суперкар відправити не вдалося.
Очікується, що в подальшому компанія створить розкішний позашляховик. Автомобіль можуть виконати за мотивами концепту Spyker D12 Peking-to-Paris, представленого ще в 2006 році. Той автомобіль також не відправили у виробництво, хоча компанія не відчувала серйозних фінансових труднощів.
За попередніми даними, компанія може купити у Koenigsegg двигуни V8 об'ємом 5 л потужністю 600 к.с. Надалі очікується поява гібридної силової установки, в структурі якої працюватиме бензиновий V6.
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