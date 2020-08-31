Російські інвестори на чолі з Ротенбергом відродять автовиробника з Нідерландів

Борис Ротенберг та його бізнес-партнер вирішили відродити Spyker.

Російський олігарх Борис Ротенберг і його бізнес-партнер Михайло Пессіс придбали автовиробника Spyker з Нідерландів, який планують відродити.

За інформацією Drom, першою моделлю компанії, яка вийде на ринок, стане Spyker C8 Preliator. Прототип цього автомобіля показали в 2016 році, але в серійне виробництво суперкар відправити не вдалося.

Очікується, що в подальшому компанія створить розкішний позашляховик. Автомобіль можуть виконати за мотивами концепту Spyker D12 Peking-to-Paris, представленого ще в 2006 році. Той автомобіль також не відправили у виробництво, хоча компанія не відчувала серйозних фінансових труднощів.

Spyker C8 Preliator може виявитися першою моделлю, яку відправлять у виробництво. Фото: drom.ru

За попередніми даними, компанія може купити у Koenigsegg двигуни V8 об'ємом 5 л потужністю 600 к.с. Надалі очікується поява гібридної силової установки, в структурі якої працюватиме бензиновий V6.

Кросовер необхідний компанії Spyker, якщо вона має намір заново виходити на ринок. Фото: drom.ru

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