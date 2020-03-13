Rolls-Royce випустить 50 "Срібних куль"

Компанія Rolls-Royce показала перші зображення нової колекційної версії кабріолета Dawn Silver Bullet.

Про це повідомляє прес-служба виробника. За словами творців, натхнення дизайнери черпали в образі стильних родстерів 20-х років минулого століття.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Відмінною особливістю Rolls-Royce Dawn Silver Bullet стане особливий сріблястий колір кузова, який вдало контрастує зі світло-коричневим шкіряним салоном і декоративними панелями з карбону.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Крім того, автомобіль отримає обтічники Aero Cowling, виконані з карбону і алюмінію, які встановлюються за передніми сидіннями, перетворюючи 4-місний кабріолет в елегантний 2-місний родстер.

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Dawn Silver Bullit press.rolls-roycemotorcars.com

Серед інших особливостей новинки - тоновані фари, темні вставки в бамперах і частково поліровані колісні диски.

Dawn поповнив сімейство Rolls-Royce в 2015 році, а презентація новинки відбулася на автошоу у Франкфурті press.rolls-roycemotorcars.com

Під довгим капотом родстера буде розташовуватися 6,6-літровий бітурбований мотор V12 потужністю понад 600 кінських сил. Всього буде виготовлено 50 екземплярів новинки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Rolls-Royce презентувала ефектний кросовер.

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